صور.. الهجرة تشكر ملتقى شباب الخير للمصريين بالكويت لدعمهم حى الأسمرات

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ويأتى ذلك فى إطار مشاركة وزارة الهجرة بمبادرة «حياة كريمة»، وتنفيذًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال دعوة المصريين بالخارج للمشاركة ودعم الأكثر احتياجا من إخوانهم بالداخل، وتوجيه منظمات المجتمع المدنى بدعم شريحة غير القادرين لتحقيق حياة كريمة لكل مصرى.
ووجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عميق شكرها لكل القائمين والعاملين بمؤسسة "ملتقى شباب الخير" للمصريين بالخارج وهم: هانى كمال رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة، محمود طلعت عضو مجلس الأمناء وأمين الصندوق، هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى للمؤسسة، لما تقدمه المؤسسة من جهد فى إطار تقديم مساعدات مادية مختلفة لعدد من المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وتلبيتهم السريعة لطلبات دعم هذه الأماكن.
كما أشادت وزيرة الهجرة بتنفيذ المؤسسة عدة حملات بعدة قرى، ومن أهمها الاتفاق على تركيب وصلات المياه بعدة قرى فى محافظة الفيوم، وإهداء البطاطين ودعم العمالة المتضررة من أزمة كورونا، وتوزيع مستلزمات طبية ووقائية لثلاث مستشفيات خلال الموجة الثانية من أزمة كورونا، وكذلك إهداء ملابس وبطانيات لقاطنى حى الأسمرات، وذلك وفقًا لرؤية الرئيس السيسى بتوجيه منظمات المجتمع المدنى بدعم شريحة غير القادرين لتحقيق حياة كريمة لكل مصرى.
ووجهت نبيلة مكرم بتكثيف العمل فى المحافظات الأكثر احتياجًا والعمل على توعية الشباب فى هذه المناطق من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتدريبهم على ريادة الأعمال، داعية الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة فى إعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إذ يمكن للمصريين بالخارج الراغبين فى المشاركة دعم قراهم الأم والمساعدة فى توفير احتياجاتها، فى إطار مبادرة الرئيس التى تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالى هذه القرى.
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