أمل رمزى: إسراع النواب فى مناقشة لائحة الشيوخ خطوة مهمة

ووصفته بأنه خطوة مهمة الهدف منها استكمال عمل الغرفة التشريعية الثانية، ليمارس مجلس الشيوخ اختصاصاته المسندة إليه وفقا للدستور، وبالتالى ينعكس هذا على إثراء الحياة البرلمانية والسياسية والحزبية فى مصر، من خلال مناقشة ثرية للتشريعات والملفات والقضايا التى تأتى فى صالح المواطن ومصلحة الوطن.
وأضافت، فى تصريحات لها اليوم، أن سرعة مناقشة اللجنة التشريعية للائحة، يؤكد حرص الدولة على بدء عمل الغرفة الثانية، ولكى يتسنى بدء عملها على أرض الواقع، وممارسة اختصاصاتها، مؤكدة أن مجلس الشيوخ سيكون داعم لمجلس النواب فى مناقشة التشريعات والملفات والقضايا، وتعظيم الاستفادة من الكوادر والقامات السياسية والحزبية المتواجدة بمجلس الشيوخ.
ولفتت عضو لجنة إعداد اللائحة، إلى أن جميع المواد الخاصة باللائحة الداخلية متفقة مع الدستور والقانون لتنظيم اختصاصات وعمل الغرفة التشريعية الثانية، وسيكون لها دور كبير فى إعداد مهام الشيوخ، مشيرة إلى أن اللائحة تحوى عدد من الأبواب والمواد خاصة بالاختصاصات والشعبة البرلمانية واختصاصات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وعددها 14 لجنة نوعية، وسيكون للمجلس بشكل عام دور كبير وإسهامات تشريعية فى العديد من القضايا والتشريعات التى تهم الوطن والمواطن، طبقا للطريق الدستورى بما يحال إليه من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، خصوصا أنه يضم كوكبة من الكفاءات والقامات السياسية.
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