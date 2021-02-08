والى جنوب دار فور يستقبل أئمة وواعظات الأوقاف

جدة - نرمين السيد - استقبل موسى مهدى إسحاق، والى ولاية جنوب دارفور السودانية، وفد وزارة الأوقاف المصرية من الأئمة والواعظات، مؤكدا خلال الزيارة أن مصر كانت ولا زالت مصدرًا لنشر العلوم فى كل الدول الإسلامية.





ووعد والى جنوب دارفور بابتعاث مجموعة من الداعيات إلى جمهورية مصر العربية للدراسة والتدريب بأكاديمية الدعاة بعد التشاور مع شيوخ نيالا. وكان موسى قد التقى بالوفد الدعوى المصرى والسودانى على شرف دعوة عشاء بمنزله شكر من خلالها القافلة الدعوية التى تكرس للتوعية والمناصرة وتوجيه الأهل بالمسائل المتعلقة بالدين. كما ثمن على دور مصر فى توعية المجتمعات الإسلامية والعربية قبل أن يتحدث عن علاقتها الأخوية والتاريخية بالسودان. كما أعرب عن ترحيبه بالقافلة وعن مدى التأثير الذى أحدثته بين أهل الولاية، حيث أصبحت زيارة الوفد حديث الناس فى هذه الآونة، ونأمل فى مزيد من التعاون والتبادل، مضيفًا نحن على استعداد لتحمل نفقات إرسال مجموعة من أئمة وواعظات جنوب دار فور للتدريب فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية. وختم الوالى بقوله: نحملكم تحايانا لأهلنا فى مصر ولوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومنها تصل إلى رئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسى.

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