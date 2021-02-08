وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردنى تعزيز العلاقات والقضايا الإقليمية

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، التنسيق بشأن الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية حول القضية الفلسطينية.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على "تويتر" - إن الوزيرين بحثا التنسيق بشأن الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية حول القضية الفلسطينية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، فضلًا عن بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
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