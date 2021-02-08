نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تطلق حملة توعوية لتنظيم النسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة الأوقاف تخصيص خطبة الجمعة بعد القادمة يوم 19 فبراير لتتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل، مؤكدة أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.

كما ستطلق وزارة الأوقاف حملة توعوية من خلال عدد من الندوات المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من الدورات التدريبية المكثفة على مدار العام الجاري.