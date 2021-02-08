ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 - 2-2021

أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 - 2-2021، ارتفعت الأسعار مع بداية التعاملات اليومية الصباحية في سوق الصاغة بمصر، وذلك على خلفية عودة الارتفاع للذهب عالمياً، بعد أسبوع من الهبوط للمعدن الأصفر فى الأسواق العالمية، بضغط من الدولار وعوائد السندات لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

دوت الخليج يرصد أسعار الذهب اليوم الاثنين في سوق الصاغة، حرصًا منا على تقديم آخر التطورات التي طرأت على السوق المصري.

أسعار الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب فى مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى السوق المصرى من 797 إلى 800 جنيها للجرام، فيما سجل الذهب عيار 18 سعر 686 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 914 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6400 جنيها.

سجلت اسعار الذهب ارتفاع ملحوظ اليوم الاثنين لتصعد إلى 1817 دولار مقارنة بسعر 1813 دولار، وتشير التوقعات إلى مزيد من الصعود فى سعر الذهب عالميا خلال الساعات القادمة، بسبب تقرير التوظيف بالقطاع الزراعى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يكشف هبوط معدلات التوظيف، وهو ما يؤثر على قرارات المستثمرين والشركات والاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن.

يتغير سعر الذهب في مصر على مدار الأسبوع بصورة مستمرة، وذلك تأثرًا بما تشهده البورصات الدولية من تغيرات، وكذلك التغيرات في حركة الأسهم والدولار والسندات المطروحة، لأنها جميعا عوامل جذب للاستثمار، وتخلق نوع من التغير في توجهات المستثمرين سواء للذهب أو أي من الأوعية الاستثمارية الأخرى.