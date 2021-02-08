بالتردد.. شاهد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ "مجاناً" على النايل سات

يترقب جمهور الأهلي والجماهير المصرية موعد مباراة الأهلي والبايرن في مونديال الأندية، في تمام الثامنة مساء، علي ملعب أحمد بن علي.

وكشفت قناة مكسبي المفتوحة علي القمر الصناعي النايل سات، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت، عن بث مباريات كأس العالم للأندية 2021، والمقامة حاليا في قطر خلال الفترة من الخميس 4-2-2021 وحتى يوم الخميس 11-2-2021 وهو اليوم التي يلعب فيه، مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، وكذلك نهائي المونديال،و يشارك في البطولة أندية الأهلي المصري كممثل عن القارة الإفريقية والدحيل القطري مستضيف البطولة، وتايجرز أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، و أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بطل أسيا، وبايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوربا.

تردد القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي

ويمكنك إستقبال قناة مكسبي الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ عبر التردد التالي:

التردد : 11411

معدل ترميز: 27500

الإستقطاب: أفقي ( H )

القمر الصناعي: نايل سات

جدول المباريات المتبقية من كأس العالم للاندية قطر 2021

الاثنين 8 فبراير 2021 م

بايرن ميونخ الألماني مع الأهلى المصري في نصف نهائي كأس العالم في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر علي إستاد أحمد بن علي بالدوحة.

مباراة تحديد المركز الثالث

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس، 11 فبراير 2021 ، بين تيجريس المكسيكي الذي حقق الفوز علي بالميراس البرازيلي، مع الخاسر من مباراة نصف النهائي الثانية بين الأهلي والبايرن على ملعب المدينة التعليمية فى تمام الثالثة عصرا بتوقيت جرينتش ، و 5 مساءا بتوقيت مصر.

المباراة النهائية.

11 فبراير 2021

تقام المباراة النهائية بين الفائز من مباراة اليوم بين الأهلي وبايرن موينخ مع تيجريس المكسيكي الذي حسم تأهله بعد التغلب علي بالميراس البرازيلي على ملعب المدينة التعليمية فى الساعة 6 مساءاً بتوقيت جرينتش ، وفي تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر.

موعد مباراة الاهلي وبايرين ميونخ

تقام مباراة الاهلي و بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ضمن بطولة العالم للأندية قطر 2021 ،اليوم، الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وأيضا يمكن مشاهدة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، حيث ستلعب تلك المباراة على أرض ملعب " احمد بن علي "، وسيتأهل الفائز لملاقاة بطل أمريكا الشمالية بنهائي مونديال الأندية.

وصعد الأهلي لملاقاة بايرن ميونخ بعد التغلب علي مستشيف البطولة بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات في المباراة التي أقيمت أحداثها في الرابع من فبراير السابق.