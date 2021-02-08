جبالي يعلن خلو مقعد النائب الراحل سعد الجمال

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائب سعد الجمال، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع الجيزة وشمال وجنوب الصعيد.

جاء ذلك بعدما تلقى المجلس اليوم، خطابا من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، يفيد بوفاة النائب سعد الجمال.

ومن المقرر أن يبلغ مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المقعد، ليتم الإعلان عن بديل النائب وهي نجلته أسماء سعد الجمل، البديل له في القائمة الاحتياطي.