هند رشاد: تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين هدف القيادة السياسية

ثمنت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بالزيارة المفاجأة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعزبة الهجانة التابعة لمحافظة القاهرة، كما يدل ذلك على فرحة المواطنين وأهالى الهجانة باستقبال الرئيس التي تُعتبر الأولى من نوعها وشعورهم بحجم الانجازات التي تحقق على أرض الواقع، مُؤكدة أن زيارة الرئيس للعزبة تأتي في التوقيت الصحيح.

هند رشاد: زيارة الرئيس لعزبة الهجانة فريدة من نوعها

وأشارت عضو مجلس النواب، هند رشاد، خلال البيان الصادر لها، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُعد الأولى والفريدة من نوعها في تاريخ مصر، خاصة وأنها من المناطق المُتجاهله من قبل الدولة المصرية والرؤساء السابقين نظرًا لعشوائيتها، ولكن استطاع الرئيس أن يخترق هذا الملف لتطويره وتوفير حياة كريمة للمواطنين والأكثر احتياجًا.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس لـ"الهجانة" لها الكثير من الرسائل الهامة الموجهه لأعداء الوطن والمتربصين بالبلاد لإسقاطها، حيث أن الهدف الرئيسي من تواجده وزيارات المناطق، هو أن يعيش مع المواطنين حجم المشكلة، ولا يتحدث عنها فقط، مؤكدة أن ملف تطوير العشوائيات هدفًا للقيادة السياسية من أجل توفير حياة كريمة للبسطاء ومحدودي الدخل، للقضاء عليها في أسرع وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى يستقبل اليوم، وزيرة التخطيط، هالة السعيد، لعرض موقف الوزارة بشأن برنامج الحكومة.