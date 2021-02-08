وزيرة التخطيط: البرلمان يضم قامات كبيرة وخبرات وكفاءات في شتي المجالات

بدأت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في القاء بيانها امام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وبدأت الوزيرة بتقديم التهنئة لرئيس المجلس واكدت علي ان المجلس يشهد تمثيل علي مسبوق لكل من المراة والشباب تنفيذا لتوجيهات الدولة.

كما أكدت علي أن المجلس يضم قامات كبيرة وخبرات وكفاءات في شتي المجالات واشارت الي انجازات الوزارة وما قامت به من مجهودات جاء في إطار بيئة محلية واقليمية شهدت تحديات كبيرة.

وكان قبلها قد تلقى مجلس النواب خطابا من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، يفيد بوفاة النائب سعد الجمال.

ومن المقرر أن يبلغ مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المقعد، ليتم الإعلان عن بديل النائب وهي نجلته أسماء سعد الجمل، البديل له في القائمة الاحتياطي