وزيرة التخطيط: البرلمان يضم قامات كبيرة وخبرات وكفاءات في شتي المجالات

بدأت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في القاء بيانها امام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.
وبدأت الوزيرة بتقديم التهنئة لرئيس المجلس واكدت علي ان المجلس يشهد تمثيل علي مسبوق لكل من المراة والشباب تنفيذا لتوجيهات الدولة.
كما أكدت علي أن المجلس يضم قامات كبيرة وخبرات وكفاءات في شتي المجالات واشارت الي انجازات الوزارة وما قامت به من مجهودات جاء في إطار بيئة محلية واقليمية شهدت تحديات كبيرة.
وكان قبلها قد تلقى مجلس النواب خطابا من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، يفيد بوفاة النائب سعد الجمال.
ومن المقرر أن يبلغ مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المقعد، ليتم الإعلان عن بديل النائب وهي نجلته أسماء سعد الجمل، البديل له في القائمة الاحتياطي
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