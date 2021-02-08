الصحة العالمية تهنئ وزير الرياضة بنجاح مونديال اليد مصر 2021

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خطابا من الدكتورة نعيمة حسن القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، تهنئه فيه على نجاح استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد فى الفترة 13-31 يناير الماضى، وإنجاز إقامة البطولة فى الوقت الذى يشهد فيه العالم أجمع تحديا كبيرا وهو مواجهة جائحة كورونا.





وأوردت ممثلة منظمة الصحة العالمية فى خطابها بأنها على يقين أن هذا الإنجاز يأتى فى مقدمة سجل إنجازات الدولة المصرية، إذ أظهر مدى قوة مصر ومؤسساتها فى التغلب على أية تحديات، معربةً عن خالص تمنياتها بتحقيق مزيد من الإنجازات، والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان وكل الشركاء، لما فيه تعزيز صحة الرياضيين.

وأكدت ممثل منظمة الصحة العالمية أن بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، ستسجل بكل فخر بأحرف من نور فى سجل الرياضة على المستوى الدولى إذ فتحت الباب للرياضة بأحداثها العالمية من خلال الاقتداء بالتجربة المصرية الناجحة التى قامت على تنفيذ كل الاجراءات الوقائية الاحترازية التى أقرتها وأوصت بها منظمة الصحة العالمية بما يحقق سلامة الجميع.

ومن جانبه، ثمن وزير الشباب والرياضة على الإشادات التى تتلقاها الدولة المصرية لتفوقها ونجاحها اللافت فى تنظيم أكبر بطولة رياضية عالمية فى كرة اليد، مشيرًا إلى أن دول العالم المختلفة كانت تنتظر ماذا ستفعل مصر فى تلك البطولة التى يأتى تنظيمها فى ظروف خاصة وتداعيات كورونا التى تثير المخاوف من إقامة التجمعات والبطولات الدولية الكبرى.

وفى هذا السياق، أوضح وزير الشباب أن مصر نجحت فى التنظيم على كل الأصعدة، ووضعت سلامة وصحة المشاركين فى مقدمة الأولويات، من خلال تضافر جهود الدولة، وتطبيق نظام الفقاعة الطبية على المنتخبات وجميع المشاركين، لمجابهة فيروس كورونا، مبينا أن مصر باتت قدوةً وتجربةً رائدة لمختلف الدول فى تنظيم البطولات فى ظل جائحة كورونا.

وجدد الوزير تأكيده على مواصلة الدولة المصرية لتطبيق تلك الإجراءات الاحترازية فى البطولات الدولية المقبلة المقرر إقامتها فى مصر ومنها بطولتى العالم للرماية والجمباز، مع متابعة كل التجهيزات والاستعدادات اللوجستية والإدارية مع الاتحادات المعنية واللجان المنظمة فى إطار الحفاظ على استدامة النجاح التنظيمى الذى تحققه مصر فى الأحداث والبطولات الرياضية الدولية.