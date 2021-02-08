صور.. وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يتابعان العمل فى مزرعة كوم أوشيم

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ووجه وزير الزراعة بدراسة الأسلوب الأمثل لإدارة المزرعة بشكل اقتصادى بما يحقق الغرض الذى أنشئت من أجله، مؤكدا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بحصر كل الأصول غير المستغلة، وعدم ترك أى أصل غير مستغل والبحث عن الفرص البديلة، الأمر الذى يدعم الاقتصاد الوطنى.
ورحب محافظ الفيوم بزيارة بوزير الزراعة للمحافظة، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار التعاون الدائم والمشترك بين وزارة الزراعة والمحافظة، لدعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية، من خلال رفع كفاءة المشروعات الزراعية التنموية بها.
وتبلغ المساحة الكلية للمزرعة حوالى 325 فدان وتشمل معصرة لزيت الزيتون أنشئت عام 2000 بمنحة أسبانية طاقتها طن ونصف كل ساعة، ومكونة من "وحدة غسيل الثمار، وحدة هرس الثمار، وحدة فصل مكونات الثمار، وحدة استخلاص الزيت"، وتقوم أيضا بخدمة مزارع القطاع الخاص، فضلا عن 110 أفدنة منزرعة زيتون وحوالى 100 فدان محاصيل حقلية، و15 فدان نخيل سيوى، بالإضافة إلى أفدنة فدان مشاتل للزيتون.
ورافق وزير الزراعة خلال الزيارة، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.
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