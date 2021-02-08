عاجل.. القاهرة تستضيف جلسة الحوار الوطنى الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - تستضيف القاهرة اليوم، الإثنين، ‏أعمال جلسة الحوار الوطنى الفلسطينى، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.



جدة - نرمين السيد - تستضيف القاهرة اليوم، الإثنين، ‏أعمال جلسة الحوار الوطنى الفلسطينى، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتلعب مصر دورا تاريخيا إزاء القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى. وتؤكد مصر دائما أن موقفها من القضية الفلسطينة ثابت لم يتغير.

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