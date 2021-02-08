عاجل بالصور.. انطلاق أعمال الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة ‏

جدة - نرمين السيد - انطلقت، قبل قليل، أعمال الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة ‏بمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.



جدة - نرمين السيد - انطلقت، قبل قليل، أعمال الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة ‏بمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتستضيف القاهرة اليوم، الإثنين، ‏أعمال جلسة الحوار الوطنى الفلسطينى، برعاية الرئيس السيسى.

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