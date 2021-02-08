صور.. محافظ المنيا يستقبل وزير التموين لافتتاح 3 مراكز خدمة مطورة

جدة - نرمين السيد - استقبل أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الإثنين، الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إذ سيفتتح الوزير 3 مراكز خدمة مطورة بمراكز "سمالوط وبنى مزار ومطاى"، كما سيجرى الوزير جولة بعدد من المنشآت ومراكز الخدمات التموينية.





جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة وقيادات وزارة التموين.

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا أنه تم الانتهاء من تطوير 16 مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة، ضمن خطة وزارة التموين لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.

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