البرلمان يعلن خلو مقعد سعد الجمال.. وابنته البديل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما تلقى المجلس اليوم، خطابا من وزير الداخلية محمود توفيق، يفيد بوفاة النائب سعد الجمال.
ومن المقرر أن يبلغ مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المقعد، ليتم الإعلان عن بديل النائب وهى ابنته أسماء سعد الجمال، البديل له فى القائمة الاحتياطى.
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