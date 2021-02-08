تاج الدين: رصدنا إصابات متكررة بفيروس كورونا.. وجميع اللقاحات متشابهة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن أعداد إصابات فيروس كورونا في انخفاض، لكن ما زال هناك تسجيلا للإصابات وبعضها يدخل المستشفيات ولهذا السبب يجب الاستمرار في اتباع الوسائل الوقائية، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات الخاصة بالفيروس تؤدى نفس الغرض وجميعها متشابهة في تكوين أجسام مناعية للحد من مضاعفات الفيروس.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة اكسترا نيوز، بعد الإصابة بالفيروس يحدث نوع من المناعة وتكوين أجسام مناعية تستمر فترة زمنية ليست محددة حتى الآن لكن تستمر تقريبا 6 اأشهر وبعد هذه الفترة قد يصاب الشخص مرة أخرى بكورونا، حتى بعد التطعيم أيضا.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى رصد إصابات متكررة لأشخاص أصيبوا من قبل بكورونا، لكن بمضاعفات أقل، وذلك بعد مرور فترة زمنية، منوها بأن هناك نوعان من التطعيمات أولها تطعيم يعطي مناعة كاملة، واحتمالية الإصابة تكون قليلة جدا ودون أعراض، والثاني يعطي مناعة جزئية بأعراض أقل من عدم التطعيم.