عقد أعمال جلسات الحوار الوطنى الفلسطيني في القاهرة اليوم برعاية الرئيس السيسي

تعقد في القاهرة اليوم الاثنين أعمال جلسات الحوار الوطنى الفلسطيني برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. واكتمل وصول وفود الفصائل الفلسطينية، إلى القاهرة وذلك للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.

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