الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة السبت

ويكون الطقس يومي الأربعاء والخميس، معتدل وتأثير الشبورة المائية أيضا يكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسحطات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية مع نهاية الأسبوع وتحديدًا يوم الجمعة المقبلة.
وتعاود درجات الحرارة في الانخفاض مجددًا يوم السبت المقبل، بحوالي 5 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط الرياح يكون على مناطق من جنوب سيناء.
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