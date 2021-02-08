عمال مصر: المشروع القومي لتطوير قرى الريف يخلق مجتمعا متكاملا

أشاد الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ،وبالتوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بتضافر الجهود، ومتابعته للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر،وتأكيد الرئيس أمس الأحد خلال زيارة تفقدية لمنطقة عزبة الهجانة على ضرورة تطوير كافة المناطق العشوائية في البلاد،و استمرار الحكومة في تنفيذ نهج الدولة وجهودها في تطوير تلك المناطق العشوائية وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوى البلاد.
وقال محمد وهب الله الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات صحفية اليوم أن هذا المشروع القومي الذي يهدف إلى النهوض بـ4500 قرية ، ليحقق للأجيال الحالية والقادمة ،ليس فقط حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية من أقصاها إلى أقصاها ليحق لهم أداء الواجب وإعادة وصف مصر الجديدة،بل نحو مجتمع متكامل تتوفر فيه مئات الالاف من فرص العمل ،وإقامة المشروعات الصغيرة ،في إطار خطة التنمية المستدامة التي يتبناها ويتابعها الرئيس بنفسه ،مؤكدًا على أن الملايين من عمال مصر يدعمون الدولة المصرية في معركة التنمية التي تخوضها الأن تحت رعاية الرئيس .
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