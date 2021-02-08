نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني: تطوير المناطق العشوائية هدفًا للقيادة السياسية من أجل توفير حياة كريمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، أن أزمة البناء العشوائي خلفت أشكالا مختلفة من العشوائيات التي تحولت بعد فترة لقنبلة موقوتة، استنزفت كثير من موارد الدولة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تعمل وتعكف على توفير «حياة كريمة» لكل مواطن في مصر، لذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بعدد من الملفات الهامة كان من أبرزها تدشين مشروعات سكنية متكاملة بجميع المرافق والخدمات لنقل سكان العشوائيات إليها.

وأضاف «الشرقاوي»، في بيان له اليوم، أن ملف تطوير العشوائيات كان له أثره في القضاء على الظاهرة التي بدأت في الانتشار بعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية عليها دور كبير في وقف النمو العشوائي الذي يمثل خطورة على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق العامة، وهذا لن يتحقق الإ من خلال دور رقابي ولصيق من المحافظين على أجهزة المحليات التي تسبب في فاتورة كبيرة من الفساد.

وأشار عضو لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، إلى أن سكان العشوائيات انتقلوا لحياة آمنة وكريمة، ليس في القاهرة فقط ولكن في جميع المحافظات، وأبرز مثال على ذلك مشروع غيط العنب بمحافظة الإسكندرية وغيرها من المشروعات الأخرى الهامة، مؤكدًا أن ملف تطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، كان هدفًا للقيادة السياسية من أجل توفير حياة كريمة للبسطاء ومحدودي الدخل.