نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التخطيط تكشف حجم الاستثمارات خلال الـ3 سنوات الماضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء إلقاء بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، عن حجم الاستثمارات العامة والتي زادت بنسبة 66% خلال 3 سنوات الماضية مقارنة بالسنوات الـ3 السابقة لها.

وأشارت إلي أن هذه الزيادة تنعكس على أداء تقديم الخدمات للمواطنين عبر توفير المزيد من الارتقاء بالحياة العامة، لافته أن تحسين الخدمات الأساسية للمواطن تحققت خلال المرحلة السابقة عبر توفير التمويلات اللازمة لتحسين جودة هذه الخدمات سواء في قطاع الصحة أو التعليم أو خفض البطالة بالإضافة إلى المشروعات العامة، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بشأن جذب الاستثمارات العامة لتعود بالنفع على تحسين أوضاع المواطنين في كافة مجالات الحياة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.