جلبرتو يوجه رسالة للأهلي قبل مواجهة البايرن اليوم (فيديو)

ظهر النجم الأنجولي جيلبرتو لاعب النادي الأهلي السابق مساء أمس، في رسالة تحفيزية للاعبي النادي الأهلي، بمناسبة مباراة القلعة الحمراء وبيرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وظهر النجم الأنجولي في رسالتة يقول "القاضية ممكن يا اهلي".
نقلت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم علي تويتر رسالة، من نجم النادي الأهلي السابق جيلبرتو الي لاعبى القلعة الحمراء، بمناسبة مباراة اليوم أمام بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة علي الأرضي القطرية.
وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة المؤتمر الصحفى للمباراة بحضور المديرين الفنيين للفريقين وقائدى الفريقين، وظهر خلالها أن المدير الفني للمارد الأحمر قبل التحدى وقام برفع الحماس لدى لاعبيه مؤكدا ان هناك بعض السلبيات في الفريق البافارى سيسعى إلى استغلالها لاقتناص الفوز والتأهل للمباراة النهائية .
حقق الدحيل القطري الفوز علي أولسان هونداي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليحل بطل كوريا الجنوبية في مؤخرة ترتيب مونديال الأندية، وأحتل الدحيل القطري المركز الخامس بجدول ترتيب مونديال الأندية، فيما وقع أولسان هونداي في المركز السادس من البطولة.
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