جلبرتو يوجه رسالة للأهلي قبل مواجهة البايرن اليوم (فيديو)

نقلت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم علي تويتر رسالة، من نجم النادي الأهلي السابق جيلبرتو الي لاعبى القلعة الحمراء، بمناسبة مباراة اليوم أمام بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة علي الأرضي القطرية.

ظهر النجم الأنجولي جيلبرتو لاعب النادي الأهلي السابق مساء أمس، في رسالة تحفيزية للاعبي النادي الأهلي، بمناسبة مباراة القلعة الحمراء وبيرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وظهر النجم الأنجولي في رسالتة يقول "القاضية ممكن يا اهلي".

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة المؤتمر الصحفى للمباراة بحضور المديرين الفنيين للفريقين وقائدى الفريقين، وظهر خلالها أن المدير الفني للمارد الأحمر قبل التحدى وقام برفع الحماس لدى لاعبيه مؤكدا ان هناك بعض السلبيات في الفريق البافارى سيسعى إلى استغلالها لاقتناص الفوز والتأهل للمباراة النهائية .

ويلتقي بطل أفريقيا مع بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم في تمام الساسعة الثامنة مساء، علي ملعب أحمد بن علي بالأراضي القطرية المستضيفة بالبطولة، لتحديد الطرف الأخر في مباراة نهائي المونديال المقامة الخميس المقبل الموافق 11 فبراير لمواجهة تيجريس المكسيكي.

يلعب الأهلي اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز علي نادي الدحيل القطري في ربع نهائي المونديال، بنتيجة واحد صفر، أحرزة حسين الشحات في الدقيقة 30 من انطلاقة المباراة، بتسديدة قوية علي يسار الحارس من خارج منطقة الجزاء.

في حين صعد تيجريس المكسيكي مساء أمس الي نهائي المونديال علي حساب بالميراس البرازيلي، بنتيجة واحد صفر احرزة اللاعب الفرنسي المتألق بيير جينياك في الدقيقة 63 من عمر المباراة، ليقود فريقة الي نهائي المونديال، ويتصدر هدافي المونديال برصيد ثلاث أهداف.

بينما يلتقى بالميراس بطل الكونكاكاف بالخاسر من مباراة الأهلي والبايرن في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

حقق الدحيل القطري الفوز علي أولسان هونداي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليحل بطل كوريا الجنوبية في مؤخرة ترتيب مونديال الأندية، وأحتل الدحيل القطري المركز الخامس بجدول ترتيب مونديال الأندية، فيما وقع أولسان هونداي في المركز السادس من البطولة.