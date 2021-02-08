وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 175 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 148 متهم).. وذلك على النحو التالى: (11) بندقية آلية. (32) بنادق خرطوش. (15) طبنجة. (117) فرد محلى. (228) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (20) خزينة متنوعة. (219) قطعة سلاح أبيض. فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (60262) حكم قضائى متنوع .. بإجمالى (5519) محكوم عليه، وذلك على النحو التالى: (269) حكم جناية. (17504) حكم حبس جزئى. (3545) حكم حبس مستأنف. (29349) حكم غرامة. (9595) مخالفة. فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى ، ضم (4) متهمين، إرتكبوا (12) حادث متنوع. فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (210) قضية مخدرات .. بإجمالى (223) متهم، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت (20,880 كيلو جرام). كمية من مخدر الحشيش وزنت (11,293 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,990 كيلو جرام). كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1,315كيلو جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (1,040 جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (464 جرام). كمية من مخدر فودو وزنت ( 230 جرام). كمية من مخدر آيس وزنت (10 جرام). كمية من مخدر الأفيون وزنت (5 جرام). عدد (3324) قرص مخدر. فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (26) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (26) متهم لممارستهم أعمال البلطجة. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (451) دراجة نارية مخالفة. فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها إعادة (13 دراجة نارية) مبلغ بسرقتها. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18240) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الداخلية تواصل حملتها ضد الخارجين عن القانون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.