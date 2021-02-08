سولاف درويش: مؤتمر " مصر تستطيع " يؤكد رغبة الدولة على النهوض بقطاع الصناعة

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالجلسة الحوارية الرابعة من مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" ، الذي نظمته السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور الوزيرة، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والوزير هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وكذلك بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للمرة الأولى عبر تطبيق " زووم " ، و لفيف من الخبراء والنواب ورجال الاعمال، لمناقشة استراتجية التمويل الصناعي، والذي شارك فيه الحضور بطرح الاستفسارات والأفكار والاقتراحات التي من شأنها دعم السياسات الصناعية في مصر والنهوض بها.

سولاف درويش: الدولة حريصة على النهوض بقطاع الصناعة

وأوضحت عضو مجلس النواب سولاف درويش، أن المؤتمر الحالي يأتي ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم في حل هذه القضايا والمشكلات، وفي تطوير حياة المصريين بجميع المجالات، وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

هذا و قد ثمنت " درويش " دور الدولة المصرية و قيادتها السياسية الحكيمة في تسليط الضوء على سياسات التمويل الصناعية المختلفة و الذي يعد ملفاً رئيسياً في الإرتقاء بالصناعة المحلية ، و كذلك توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الوطنية و المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر للإرتقاء بهذه الفئة مما يؤكد حرص الدولة على بناء إقتصاد قوى.

واختتمت وكيل لجنة القوى العاملة بيانها بتثمين دور الدولة في إقامة تلك الندوات الإفتراضية تماشياً مع الإجراءات الدولية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد و هو ما يؤكد قوة الدولة المصرية و قدرتها على إستضافة كافة المؤتمرات الدولية في شتى المجالات .