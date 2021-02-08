هالة السعيد: تحقيق نمو إيجابى رغم تحديات كورونا وتباطؤ السياحة والصناعة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تحقيق معدل نمو إيجابى رغم تحديات جائحة فيروس كورونا، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 3.6%، خلال العام المالى 2019 /2020، رغم تباطؤ العديد من الأنشطة بفعل تأثير الأزمة، مثل: السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، و المخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط بيانها عن الفترة 2018-2020.

واشارت وزيرة التخطيط، إلي انخفاض معدل البطالة إلي 7.3 % في الربع الأول من العام المالي 22020/ 2021، فضلا عن انخفضا معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلي 7.9% في عام 2019.