بالأرقام.. مروان محسن يتفوق على ليفاندوفسكي !!

تنتظر جماهير الكرة المصرية والعربية اليوم المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية 2020 المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونسبةً إلى الفروقات الكبيرة بين الفريقين، والتي تتمثل في الفروق بين مستويات اللاعبين، والإمكانيات الفنية والمادية، فتتعطش الجماهير لمعرفة الأرقام التي حققها اللاعبين في كلا الجانبين هذا الموسم.

مروان محسن و روبرت ليفاندوفسكي مقارنة تحدث عنها الجماهير كثيرا، خاصةً وأن المهاجم البولندي هو أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، بعد مساهمته للعملاق البافاري في الحصول على الخماسية التاريخية.

وعلى الجانب الآخر فـ "المغضوب عليه" مروان محسن، لا يلقى الكثير من الدعم في الفترة الأخيرة من قبل جماهير النادي الأهلي، بسبب أرقامه الضعيفة، وهو ما جعل بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر يعتمد على الثنائي والتر بواليا ومحمد شريف في المباريات الأخيرة.

الغريب أن مروان محسن قد تفوق على ليفاندوفسكي في معدل صناعة الأهداف، حيث صنع مهاجم الأهلي ثلاثة أهداف في 38 مباراة، فيما صنع مهاجم البايرن هدف واحد في 47 مباراة.

وبالنسبة للأهداف فقد اكتسح البولندي بتسجيله 55 هدف في 47 مباراة، فيما سجل مهاجم مصر المونديالي 9 أهداف في 38 مباراة.

ويلتقي الأهلي والبايرن اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءا على ملعب استاد الريان، في أول مواجهة رسمية تجمع بقين الفريقين، بعد مباراتين وديتين أقيمت الأولى في عام 1977 وشهدت فوز الأهلي، فيما أقيمت الثانية في 2012، وشهدت فوز العملاق البافاري.