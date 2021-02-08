دوت الخليج يكشف حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام

تأجيل امتحانات نصف العام، هاشتاج تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، ليتداول العديد تلك التدوينة على نطاق واسع دون الرجوع إلى مصدر تلك الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا.

حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام

تسائل العديد من الطلاب وأولياء الأمور على السواء عن حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام، وإلى أي تاريخ تم تأجيلها.

كشف دوت الخليج حقيقة الأنباء المتداولة حول تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي، بعد التأكد أن تلك لاشائعة ليس لها أي أساس من الصحة.

وزارة التربية والتعليم تنفي شائعات تأجيل الامتحانات

خرج الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من المرات لنفي أنباء تأجيل الدراسة والامتحانات، أو تحيلها لتتم مرة واحدة في نهاية العام، ليؤكد أن تلك الشائعات لا تفيد على الإطلاق.

وأكد شوقي، في تصريحات متعددة، أن امتحانات نصف العام الدراسي الأول ستتم في موعدها المحدد، ولا يوجد نية لتأجيلها.