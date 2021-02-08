دوت الخليج يكشف حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام

امتحانات- ارشيفية
تأجيل امتحانات نصف العام، هاشتاج تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، ليتداول العديد تلك التدوينة على نطاق واسع دون الرجوع إلى مصدر تلك الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا.
حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام
تسائل العديد من الطلاب وأولياء الأمور على السواء عن حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام، وإلى أي تاريخ تم تأجيلها.
كشف دوت الخليج حقيقة الأنباء المتداولة حول تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي، بعد التأكد أن تلك لاشائعة ليس لها أي أساس من الصحة.
وزارة التربية والتعليم تنفي شائعات تأجيل الامتحانات
خرج الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من المرات لنفي أنباء تأجيل الدراسة والامتحانات، أو تحيلها لتتم مرة واحدة في نهاية العام، ليؤكد أن تلك الشائعات لا تفيد على الإطلاق.
وأكد شوقي، في تصريحات متعددة، أن امتحانات نصف العام الدراسي الأول ستتم في موعدها المحدد، ولا يوجد نية لتأجيلها.
قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، تأجيل الإمتحانات في الفصل الدراسي الأول 2021 التي كان من المقرر عقدها الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.
جاء ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.
وأكد مجلس الوزراء علي أن هذا القرار جاء بعد المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد.
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