سمر سالم: تطوير الطرق أهم عناصر التنمية ولابد من استكمالها لتوفير العملة الصعبة

ثمنت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن بناء العديد من الكباري والطرق، واختراقة لملف قطاعي التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الهامة، مُشيرة إلى أن النقل تُعتبر أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة التي تسعي الدولة إلى تنفيذها على أرض الواقع منذ شهور طويلة وحتى هذه اللحظة، ولذلك فهو يحظي بأهتمام كبير من قبل الدولة.

سمر سالم: شبكة الطرق عصب الحياة فى مصر

وأكدت عضو مجلس النواب، سمر سالم، أن شبكة الطرق القومية الجديدة تعتبر عصب الحياة فى مصر، بما شملته من المساهمة فى تخفيف السيولة المرورية والتجارة الداخلية والخارجية، ولربط مجتمعات عمرانية جديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تأخرت كثيرًا في تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية والتطويرات الهامة في هذا القطاع.

وأشارت عضو مجلس النواب، سمر سالم إلى أن الطريق هو أول خطوة من خطوات التنمية، ولابد من استكمالها خلال الأيام المُقبلة، خاصة وأنها تقلل من استخدام الوقود والتلوث وتوفير العملة الصعبة، بما يترتب عليه من توفير الوقود وقطع الغيار.

الجدير بالذكر أن مجل النواب يستقبل المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تفعيلًا للدور الرقابى القائم على متابعة برامج الوزارات والوقوف على آخر المستجدات والمجهودات المتعلقة بكل وزارة.