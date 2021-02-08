"كهربا" يفسد إنجاز الأهلي العالمي بهذا التصرف الغريب !!

المشاكس محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي من المعروف عنه دائما أنه يحب اللعب بشكل أساسي ولا يريد التواجد علي مقاعد البدلاء سواء في الأهلي أو في أي فريق آخر، الفولت العالي من نوعية اللاعبين أصحاب المزاج داخل الملعب، فالنزول بديلا يعتبر أزمة كبيرة للاعب ولا يستطيع التكيف في اجواء المباراة لأنه يري أنه ليس له أي دور داخل الفريق عندما يشارك بديلا.

الفولت العالي حزين بسبب مشاركة مروان محسن في لقاء الدحيل القطري في إطار مباريات الدوري الثاني لبطولة كأس العالم للأندية الخميس الماضي، ويري انه كان الأحق بالمشاركة نظرا لأنه أحد هدافي الفريق هذا الموسم مناصفة مع محمد شريف مهاجم الفريق، وطلب المشاركة بشكل أساسي أمام بايرن ميونخ من أجل تعويض ما حدث في المباراة الماضية أمام الدحيل.

الصداع مستمر داخل بعثة الأهلي بسبب محمود "كهربا" ومطالبتة المشاركة في هذا المحفل العالمي والإعتماد عليه بشكل أساسي، أما موسيماني يرى أنه يضع التشكيل الأنسب لكل مباراة بعد البحث عن إحتياجاته لأنه لا يريد الخسارة ويبحث عن الفوز بإستمرار وتحقيق الإنجازات.

التوقعات تشير بعدم اعتماد موسيماني علي كهربا في لقاء اليوم أمام بايرن ميونخ ومن الممكن الإعتماد عليه في أحداث الشوط الثاني وذلك حسب نتيجة المباراة، وربما قرار عدم مشاركة كهربا للمباراة الثانية علي التوالي في بطولة كأس العالم للأندية، ويرى أن المجاملات مستمرة بعد مشاركة مروان محسن المباراة الماضية أمام مستضيف البطولة.

من الصعب أن يُحدث كهربا أي أزمات داخل الفريق مثلما كان يفعل في نادي الزمالك ومشاكساتها المستمرة، سواء بعدم المشاركة في أحد المباريات، أو تطاول الجماهير عليه في بعض الأحيان، فمن ينتصر على الآخر في المحفل العالمي اليوم، كهربا أم موسيماني، والحفاظ علي هدوء وأستقرار الفريق في هذه الفترة الناجحة للنادي بشكل عام علي جميع المستويات.

يذكر ان الأهلي سوف يلتقي أمام بايرن ميونخ مساء اليوم، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، ويستضيف ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة هذه المواجهة الكبيرة والمرتقبة بين بطل أفريقيا وبطل أوروبا.

