دوت الخليج سألت ونجوم مصر أجابوا.. توقعات لاعبي الكرة لمباراة الأهلي والبايرن

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة اليوم الأثنين التي تجمع بين النادي الأهلي وبايرن ميونخ الألماني في بطولة كأس العالم للأندية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب أحمد بن علي.

وموقع دوت الخليج يرصد لكم أبرز التصريحات من نجوم الكرة المصريه:

عصام مرعي

أحمد ناجي

فكري صالح

هشام يكن

تامر عبد الحميد



حمادة صدقي

قال: "ان النادي الأهلي قدم اداء جيد جداً في مباراته الأخيرة أمام فريق فريق الدحيل القطري والمباراة ستكون صعبة خاضتاً ان جميع الاعبين سيجاهدون لتقديم كل منهم اداء مميز أمام فريق قوي مثل بايرن ميونخ" .

واختم حديثة قائلاً: لكن عندما ننظر علي ارض الواقع نراي ان فريق البايرن ميونخ هو من سيحقق نتائج جيدة في المباراة. حمادة صدقيقال: "ان النادي الأهلي قدم اداء جيد جداً في مباراته الأخيرة أمام فريق فريق الدحيل القطري والمباراة ستكون صعبة خاضتاً ان جميع الاعبين سيجاهدون لتقديم كل منهم اداء مميز أمام فريق قوي مثل بايرن ميونخ" .واختم حديثة قائلاً: لكن عندما ننظر علي ارض الواقع نراي ان فريق البايرن ميونخ هو من سيحقق نتائج جيدة في المباراة. أحمد دياب

قال:"بتمني كمصري أن نكون فخورين بالنادي الأهلي لأنه دائماً معودنا علي الإنتصارات والفرحة ومفيش مستحيل، والبايرن من أقوي الفريق في أوروبا. وتابع:"توقعاتي كمصري أهلاوي أن تنتهي بالتعادل لحين ضربات الجزاء ولكن النتيجة النهائية "دي عند ربنا".

وإستكمل:"حسب موسيماني يلعب بمين كهربا يستطيع أن يحرز أهداف ومحمد شريف وحسين الشحات.

واختم قائلاً:"البايرن بيلعبوا مع بعض وبيطلعوا مع بعض، والأهلي لازم يلعب ب3 في نصف الملعب ويقلل المساحات علي قدر الإمكان، وهذه مباراة للتاريخ أتمني أن يخرج المارد الأحمر بأداء مشرف كما اعتدنا منه دائماً فهو وجه مشرف لكل المصرين.



قال : "لاعبي الأهلي سيلعبون مباراة كبيرة أمام نادي كبير وبالتأكيد بايرن ميونخ فريق عظيم صعب التغلب عليه".وواصل مرعي: " الأهلي سيكون ند لبايرن ميونخ، حتى وإن خسر المباراة أمام العملاق البافاري فإن النتيجة ستكون قليلة والمباراة ستخرج بشكل متكافئ علي أي حال".وأضاف لاعب الزمالك: " علي موسيماني أن يضيق المساحات بين اللاعبين، نظرا للسرعات الموجودة في الفريق الألماني، ولابد أن يبدأ المالي أليو ديانج في خط وسط الفريق الأحمر".وواصل مرعي: " الأهلي سيكون ند لبايرن ميونخ، حتى وإن خسر المباراة أمام العملاق البافاري فإن النتيجة ستكون قليلة والمباراة ستخرج بشكل متكافئ علي أي حال".وأضاف لاعب الزمالك: " علي موسيماني أن يضيق المساحات بين اللاعبين، نظرا للسرعات الموجودة في الفريق الألماني، ولابد أن يبدأ المالي أليو ديانج في خط وسط الفريق الأحمر".قال: " الشناوي قدم أداءا رائعا في مباراة الدحيل ولا يوجد أجمل من هكذا أداء، فهو حارس مصر الأول في هذه الفترة".وأضاف مدرب الحراس: "أتوقع للشناوي أمام البايرن مباراة مثل مباراة أوروجواي في كأس العالم."وأختتم ناجي"الأهلي يملك شخصية بطل وهذا يجعله يواجه أي فريق للمكسب أيا كان قوته وهذا يصعب تلقيه نتيجة ثقيلة مثل نتيجة برشلونة".أكد فكري صالح مدرب حراس المرمى أن الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ حارس عملاق ولكن هذا لا يمنع أن كل حارس له أخطاؤه وله نقطة ضعفه.وقال: "بالتأكيد الأهلي حقق إنجاز بوصوله لهذه المرحلة من البطولة ومواجهته لفريق كبير مثل بايرن ميونخ".وتابع: "لا يجب التفكير في الخوف من بايرن ميونخ وفي احتمالية تلقي الأهلي نتيجة ثقيلة، لأن حدوث هذا صعب بسبب أن الأهلي سيلعب بشخصية البطل كما اعتدنا منه دائما".وأكمل: "مانويل نوير حارس عملاق وأسطوري وأنا أراه أفضل حارس في العالم، ولكنه مثل أي حارس يدخل في شباكه أهداف ويخطيء أحيانا".وعن نقطة ضعف مانويل نوير قال: "أرى أن الكرات الأرضية الزاحفة يمكن أن تكون نقطة ضعف لنوير بعكس الكرات العرضية والتسديدات العالية".وعن نصيحته لمحمد الشناوي، قال: "أرسلت لمحمد الشناوي ونصحته بأن يجعل مدربه ينزله للملعب قبل الإحماء ب٧ او ٨ دقائق حتى يعد جهازه العصبي بشكل جيد".وأضاف: "وصلت له أننا نريد الشناوي كما رأيناه في مباراة أوروجواي في كأس العالم والتي حصل فيها على رجل المباراة".قال لاعب الزمالك "أي فريق في العالم يستطيع الفوز على نظيره أيا كانت قوته، وأيا كان حجم الفروق بيهما، لأن كرة القدم لا تعترف إلا بالتسعين دقيقة".وتابع: "من كان يصدق أن غزل المحلة يمكن أن يفوز على الزمالك في الوقت الحالي بالفروق المتواجدة بين الفريقين، والنتائج السيئة لغزل المحلة في الدوري".وأكمل نجم نادي الزمالك السابق: "الشرط الوحيد لمكسب الأهلي في تلك المباراة، هي الأخطاء التي سيرتكبها لاعبي البايرن، لأن أي لاعب في العالم وارد أن يخطأ، وإذا استغل الأهلي أي خطأ للاعبي البايرن، يستطيع أن يخطف المباراة في أي لحظة".قال"أن مباراة النادي الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ في قمة الصعوبة خاصتاً للمارد الأحمر في ظل مواجهة كبيرة أمام فريق بحجم البايرن.وتابع حديثه قائلاً: ولكن كرة القدم لا تعرف المستحيل فنحن نمتلك نمازج كثيرة هزيمة أندية كبيرة أمام فرق صغير، ومن الممكن حدوث مفاجأت وينتصرالنادي الأهلي .

تقام المباراة بين الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية في تمام الثامنة مساء علي ملعب أحمد بن علي وعلى بي ان سبورت و الكأس القطرية.