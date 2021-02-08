فخري الفقي: لابد من الحد من نسب الدين العام ..وضعف المدخرات المحلية يضعنا في دائرة الإستدانة

قال الدكتور فخرى الفخري رئيس لجنة الخطة والموازنة إن بيان وزيرة التخطيط ركز على 7 محاور أساسية ومن اخطر المحاور هو الدين العام الذي يتزايد ، وضروة الحد من هذا التزايد .

واضاف - خلال تعقيبه على بيان وزيرة التخطيط - أنه من المهم أن نعرف كيف ندير المخاطر في عصر إزدات فيه المخاطر وتنوعت بين سياسية وإقتصادية وبيئية مثل كورونا ، مضيفا علينا أن نعلم كيف تدير وزارة التخطيط هذه المخاطر.

وأشار إلى أن المدخرات المحلية 13 % من قطاع الأعمال والحكومى والمواطنين وهذه نسبة ضعيفة امام إحتياجنا للتمويل، ولذلك نلجأ إلى الإستدانة ونستمر في الاستدانة بسبب أن هناك فجوة تمويلية ومدخرات قليلة وبذلك نستلف من الخارج من 15 إلى 17 مليار دولار .. والسوال كيف نحل هذه المعضلة ؟

واوضح انه في زمن كان من يملك رأس المال يتقدم فتقدمت الدول الأوربيبة والولايات المتحدة بعد ذلك وجدنا أن السوق والطلب مهم وحاليا اتولد نظام جديدة في التناقل السريع للاموال نظام إدارة مخاطر الاسواق ، ده النظام الجديد الذي ولد منذ عقد من الزمان فماهي خطة الوزارة ؟

وعن مستقبل الوظائف نجد انه تم إختفاء 35 مليون وظيفة وحل محلها 85 مليون وظيفة ما هي خطط وزيرة التخطيط في ظل هذا التحدى.