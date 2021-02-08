نوال الزغبي تتصدر الترند بمكالمتها مع عمرو أديب

نوال الزغبي وأغنية عقلي وقف-أرشيفية
نوال الزغبي مطربة لبنانية لامعة في سماء الغناء العربي، لها جمهور بمختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم أيضًا، تصدرت في الساعات القليلة الماضية محرك البحث جوجل، بعد مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب والتطرق لأسرار حياتها و أغنيتها الجديدة.
وتبادل الثنائي عبارة الغزل خلال المكالمة التي تمت على الهواء مباشرة ببرنامج أديب "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، حيث بدأت الزغبي بالتعبير عن اشتياقها لأديب وقالت:"أنت واحشني موت"، ليغازلها قائلًا:"وأنتي والله..شو هالطلة الجميلة"، لتقول له :"أنت حبيب قلبي".
نوال الزغبي: اعشق مصر ويشرفني أكون مصرية
وأعربت الزغبي عن عشقها لمصر واللهجة المصرية، والرتم المصري، لافتة أن هناك الكثيرون يعتقدون أنها مصرية بالرغم من أنها بالوسط الفني سنوات طويلة، وقالت:"لغاية دلوقتي فاكريني إني مصرية"، ليرد عليها الإعلامي عمرو أديب:"أنتي مصرية طبعًا وحبيبة المصريين كلهم"، لترد عليه : "أنا يشرفني أني أكون مصرية".
رأي عمرو أديب في أغنية نوال الزغبي عقلي وقف
وسألت الزغبي عمرو أديب عن رأيه في أغنيتها الجديدة "عقلي وقف" و"الفيديو كليب الخاص به"، والتي تؤديها باللهجة المصرية، ليرد قائلًا:"محطوط فيه مجهود كبير في زمن الناس بطلت تحط المجهود ده عشان يطلعوا أغنية للناس".
عمرو أديب يغازل نوال الزغبي: تسلملي الضحكة الحلوة
وسألها عمرو أديب عن سر طلتها الجذابة والحفاظ على مظهرها الذي يجعلها تظهر كشابة في الثلاثين من عمرها، وقال:"ست نوال إنتي عمرك دلوقتي 30.. 31 .. 32، إيه سر الحفاظ على طلتك وعلى هذا القوام و الوجه الجميل؟"، فقاطعته المطربة ضاحكة: "لا 28سنة "، ليقوم بمغازلتها بـ: "تسلملي ضحكتك الجميلة، والله في الزمن ده الواحد لما بيسمع الضحكات الحلوة ويشوف الشكل الحلو ده بيكون سعيد".
نوال الزغبي تكشف السر وراء رشاقتها
فيما لفتت الزغبي أن السر وراء الحفاظ على نفسها يكمن في "النوم والكل والرياضة"، قائلة:"بنام كتير منيح، مش أقل من 9 ساعات، وباكل أكل كتير منيح وبعمل سبور كتير، والحمد لله عندي بشرة ما بتكبر، ولا جسمي ولا وجهي، واللي يشوفني يقولي عندك 28 أو 30 سنة".
الجدير بالذكر أن المطربة اللبنانية نوال الزغبي، أطلقت أول أعمالها بالعام الجديد 2021، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية "كليب" أغنيتها الجديدة "عقلي وقف"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد الزعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج فادي حداد عبر صفحاتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا.
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