وكيل النواب لوزيرة التخطيط: جايزة التميز الحكومى نجاح للمرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل المجلس، فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد، إن الوزيرة تستحق هذا القدر وأكثر لعلمها وخبرتها.

وفى سياق مختلف، أشاد أبو العينين، بما وصفه الموقف الحضارى الذى لمس قلب وعقل كل مصرى للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدما توجه للعشوائيات ومعه الوزراء وعمل خطة لتطوير العشوائيات.

وأشار وكيل مجلس النواب، أن العشوائيات تمثل خطر على الأمن القومى والتقدم، وتقدم صورة غير حضارية، لافتا إلى أن ما قام به الرئيس رسالة حضارية من نوع رفيع المستوى.

وقال أبو العينين: "لأول مرة تحصل فى مصر أن ينزل رئيس الجمهورية لمنطقة عشوائية ويرسم خطة للقضاء على هذه الأزمة"، موجها هنأ النائب محمد أبو العينين، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بحصولها على جايزة التميز الحكومى، مؤكدا أن ذلك يمثل نجاح للمرأة المصرية.

وقال وكيل المجلس، فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزيرة التخطيط:الدكتورة هالة زايد تستحق هذا القدر وأكثر لعلمها وخبرتها.

وفى سياق مختلف، أشاد أبو العينين، بما وصفه الموقف الحضارى الذى لمس قلب وعقل كل مصرى للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدما توجه للعشوائيات ومعه الوزراء وعمل خطة لتطوير العشوائيات.

وأشار وكيل مجلس النواب، أن العشوائيات تمثل خطر على الأمن القومى والتقدم، وتقدم صورة غير حضارية، لافتا إلى أن ما قام به الرئيس رسالة حضارية من نوع رفيع المستوى.

وقال أبو العينين: لأول مرة تحصل فى مصر أن ينزل رئيس الجمهورية لمنطقة عشوائية ويرسم خطة للقضاء على هذه الأزمة، موجها تحية للرئيس الذى استطاع أن يحس بالمواطنين ونجح فى وضع خطة للتنمية والتطوير.

وأشار محمد أبو العينين إلى أن الرئيس السيسى يخاطب العالم بلغة جديدة، وهناك تقدم رفيع المستوى فى الفكر، موجها التحية للرئيس على مبادرة القضاء على العشوائيات.

ووجه وكيل مجلس النواب، رسالة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قال فيها: "الطموحات اختلفت والرؤى اختلفت لذلك كان الله فى عونك يا معالى الوزيرة"، مشيرا إلى أن الحديث فى الوقت الحالى بدأ عن العدالة المكانية، وهو يمثل عبء كبيرة بعد المتغيرات عقب أزمة فيروس كورونا.

وأكد وكيل مجلس النواب أن مديونيات العالم "مفزعة"، مشيرا إلى أنها بلغت 258 ترليون دولار، لافتا إلى أن ذلك يغير توجه العالم لتوطين سياسة القيمة المضافة.

وطالب أبو العينين بضرورة العمل على أن تكون مصر عنصرا فى إمداد سلاسل القيمة المضافة لما بعد فيروس كورونا، متسائلا: "أين نحن من الثورة الخامسة فى ظل تغير التنافسية العالمية؟".

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن التحدى أمام مصر هذه المرحلة هو الدخول فى كل محافظات الجمهورية، وكذلك دخول السوق الإفريقى، قائلا: "علينا التخطيط من أجل عمل "براند لمصر".

وشدد أبو العينين، على أهمية التخصص الإنتاجى فى كل محافظة، قائلا: "وعلينا كذلك تفجير الطاقات الكامنة، متابعا: هذا يحتاج سياسات كثيرة وتشريعات كثيرة والفترة المقبلة ستشهد مفاجآت"، مؤكدا أن أرقام الإنجازات ما زالت متواضعة، ولا تعكس القدرة الكامنة للاقتصاد المصرى.