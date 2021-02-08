تحقيق التكامل الاقتصادى.. تفاصيل اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق

جدة - نرمين السيد - عقد وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، اليوم الإثنين، اجتماعًا لآلية التنسيق الثُلاثى بالقاهرة، لبحث تطورات مسار التعاون المشترك تنفيذًا لتوجيهات القيادات السياسية فى الدول الثلاث.





ووقف الاجتماع على آخر مستجدات المجالات الاستراتيجية للتعاون المُشترك، وسبل دفعها قُدمًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادى والمنافع المتبادلة بما يعود على الدول الثلاث وشعوبها بالنمو والرخاء.

وأعرب وزراء الخارجية عن رضائهم عما تحقّق خلال الفترة الماضية منذ قمة عمّان الثُلاثية فى أغسطس 2020، وأكدوا التزام دولهم بالاستمرار فى منهج التعاون المشترك، والتنسيق الوثيق من أجل الإسراع بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التى تصُب فى مصلحة الدول الثلاث ومصلحة المنطقة ككل.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء هدف إلى التشاور السياسى بشأن آخر المستجدات على صعيد الأوضاع فى المنطقة، إذ تم تبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية وعملية السلام، والأوضاع فى سوريا واليمن وليبيا، وتأكيد أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات التى تُعانى منها هذه الدول، ووقف التدخلات الخارجية فى شئونها لكى تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.. كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

أضاف حافظ، فى بيان له، أن الاجتماع شدَّد على أن الأمن المائى العربى له أولوية متقدمة، خصوصًا التحديات التى تواجه الحقوق المائية للدول العربية، وأن الاجتماع أكد دعم الموقف العربى فى هذا الشأن.