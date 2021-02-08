صور.. شكرى يستقبل نظيريه الأردنى أيمن الصفدى والعراقى فؤاد حسين

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، اليوم الإثنين، نظيريه الأردنى أيمن الصفدى والعراقى فؤاد حسين فى إطار التشاور المستمر لآلية التنسيق الثلاثى بين مصر والأردن والعراق وذلك للتباحُث حول دفع أُطر التعاون الثلاثى فى مختلف المجالات، وسبل تعزيز العمل العربى المُشترك.





من جانبه، صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن لقاء الوزيرين تطرق إلى الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية حول فلسطين، والذى يأتى بمبادرة مصرية أردنية، من أجل التأكيد على ثوابت الموقف العربى تجاه القضية الفلسطينية، والسعى لتوفير المُناخ السياسى اللازم لإعادة انخراط الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى فى مسار تفاوضى جاد، لاسيما فى إطار الزخم المتولد عن الاجتماعات المتتالية بمشاركة مصر والأردن سواء فى الإطار الرباعى مع فرنسا وألمانيا، أو الاجتماع الثلاثى مع وزير خارجية فلسطين فى القاهرة. وأضاف حافظ أن اللقاء شهد كذلك توافقًا فى الرؤى بين الجانبين إزاء التطورات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المُشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف كافة التدخلات الأجنبية فى شؤون الدول العربية، وإعلاء الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة، بما يدفع باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار ويصون مقدرات الشعوب.

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