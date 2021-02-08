عاجل.. مصادر: جلسة الحوار الوطنى بالقاهرة تستهدف إنهاء ‏الانقسام الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر أن جلسة الحوار الوطنى الفلسطينى الذى تستضيفه القاهرة اليوم، الإثنين، تستهدف إنهاء ‏الانقسام الفلسطينى وإنجاح ‏العملية الانتخابية فى فلسطين.





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