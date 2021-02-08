مد فترة رفع مستندات طلاب المعادلات للتقديم بكليات الجامعات الخاصة

وأوضحت وزارة التعليم العالى فى بيان اليوم الإثنين، أن رفع المستندات يكون من خلال الموقع الإلكترونى التالى cpnu-admission.edu.eg
جدير بالذكر أنه تم فتح النظام على الموقع المحدد لمدة 3 أيام، اعتبارا من يوم السبت الماضى 6 فبراير فى تمام الساعة العاشرة صباحا، والذى يستمر حتى يوم الأربعاء 10 فبراير الجارى، إذ يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب.
كما يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة 12 فبراير والسبت 13 فبراير والأحد 14 فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 15 فبراير الجارىي.
ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير، وقبول التظلمات فى أيام الأربعاء 17 فبراير، والخميس 18 فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب، وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت 20 فبرايرالجارى.
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