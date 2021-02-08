مد فترة رفع مستندات طلاب المعادلات للتقديم بكليات الجامعات الخاصة

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مد فترة رفع مستندات طلاب المعادلات الراغبين فى التقدم بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى 2020 - 2021، حتى 12 ظهرًا من يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021، وفى حالة عدم توافر بعض المستندات المطلوبة عند التقدم، يمكن الاستعاضة بتقديم إقرار موقع من الطالب وولى أمره باستيفاء المستندات المطلوبة قبل يوم 10 مارس 2021.





وأوضحت وزارة التعليم العالى فى بيان اليوم الإثنين، أن رفع المستندات يكون من خلال الموقع الإلكترونى التالى cpnu-admission.edu.eg

جدير بالذكر أنه تم فتح النظام على الموقع المحدد لمدة 3 أيام، اعتبارا من يوم السبت الماضى 6 فبراير فى تمام الساعة العاشرة صباحا، والذى يستمر حتى يوم الأربعاء 10 فبراير الجارى، إذ يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب.

كما يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة 12 فبراير والسبت 13 فبراير والأحد 14 فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 15 فبراير الجارىي.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير، وقبول التظلمات فى أيام الأربعاء 17 فبراير، والخميس 18 فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب، وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت 20 فبرايرالجارى.