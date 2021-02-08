التعليم العالي تعلن مد فترة رفع مستندات طلاب المعادلات للتقديم في كليات...

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تيسيرًا على الطلاب الراغبين فى التقدم بنظام القبول الإلكتروني للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعي 2020/2021، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التالي cpnu-admission.edu.eg فقد تقرر مد فترة رفع مستندات طلاب المعادلات حتى الساعة الثانية عشر ( 12 ظهرًا ) من يوم الأربعاء الموافق ١٠-٢-٢٠٢١، وفي حالة عدم توافر بعض المستندات المطلوبة عند التقدم، يمكن الاستعاضة بتقديم إقرار موقع من الطالب وولى أمره باستيفاء المستندات المطلوبة قبل يوم ١٠-٣-٢٠٢١.

الجدير بالذكر أنه تم فتح النظام على الموقع المحدد لمدة ٣ أيام، اعتبارا من يوم السبت الماضي ٦ فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحا، والذى يستمر حتى يوم الأربعاء 10 فبراير الجاري، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتباري وإبلاغه للطلاب.

كما يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة ١٢ فبراير والسبت ١٣ فبراير والأحد ١٤ فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين ١٥ فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء ١٦ فبراير، وقبول التظلمات في أيام الأربعاء ١٧ فبراير، والخميس ١٨ فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب، وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت ٢٠ فبرايرالجاري.