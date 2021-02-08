انطلاق أعمال الحوار الوطنى الفلسطيني بالقاهرة ‏بمشاركة الفصائل برعاية السيسي

انطلقت اليوم الاثنين أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة ‏بمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. جلسات الحوار الوطنى الفلسطينى فى مصر واكتمل وصول وفود الفصائل الفلسطينية، إلى القاهرة وذلك للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة. جلسات الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة انطلاق جلسات الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة

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