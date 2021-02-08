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جلسة الحوار الفلسطينى فى القاهرة تستهدف إنهاء ‏الانقسام وإنجاح ‏الانتخابات

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قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن جلسة الحوار الوطني في القاهرة تستهدف إنهاء ‏الانقسام الفلسطيني وإنجاح ‏العملية الانتخابية في فلسطين.

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الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة

 

 

وانطلقت اليوم الاثنين أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة ‏بمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انطلاق اجتماعات الحوار الفلسطينى فى القاهرة

 

انطلاق اجتماعات الحوار الفلسطينى فى القاهرة

 

واكتمل وصول وفود الفصائل الفلسطينية، إلى القاهرة وذلك للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.

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الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة 

 

 

الفصائل الفلسطينية تجتمع فى القاهرة

 

الفصائل الفلسطينية تجتمع فى القاهرة

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الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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