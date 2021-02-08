انفوجراف.. بريطانيا والإمارات أكثر الدول استثمارًا في مصر"19- 20"

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجراف بعنوان "بريطانيا والإمارات أعلى دول العالم تدفقًا للاستثمارات الأجنبية في مصر عام 2020/2019"، أوضح فيه أن 26.4% هي نسبة الزيادة التي حققتها مصر في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها، والتي بلغت 15.8 مليار دولار في 2020/2019 مقابل 12.5 مليار دولار في 2016/2015.

واحتلت بريطانيا المركز الأول من حيث حجم التدفقات الواردة منها، والتي بلغت 4.8 مليار دولار؛ لتصبح بذلك أعلى دولة في العالم تدفقًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في 2020/2019، تلتها الإمارات في المركز الثاني عالميًّا بحوالي 1.6 مليار دولار، ثم كل من بلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، وقطر، وإيطاليا، والسعودية، والكويت على التوالي.

وقد شهدت تدفقات الاستثمارات البريطانية الوافدة إلى مصر تذبذبًا على مدار 6 سنوات مضت؛ حيث سجلت أقل تدفقات في 2017/2018 لترتفع من جديد في 2018/2019 مسجلة 6.4 مليار دولار، ورغم تسجيلها 4.8 مليار دولار في 2020/2019 فإنها الأعلى عالميًّا.

وجاءت الإمارات الأعلى عربيًّا في حجم تدفقاتها لمصر؛ إذ حققت ارتفاعًا من جديد لتصل إلى 1.6 مليار دولار بعدما سجلت 0.8 مليار دولار في 2017/2016.

كما أوضح الإنفوجرافيك في شكل بياني حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، وحجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول، والتي بلغت نسبتها 49% لإجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية ككل في 2020/2019.