اليوبيل الفضي.. "العربية للطيران المدني" تحتفل بالذكرى الـ 25 لتأسيس المنظمة

احتفلت المنظمة العربية للطيران المدني، بالذكرى الـ 25 لذكرى تأسيس المنظمة في عام 1996، والتي أنشأت بغرض تزويد سلطات الطيران المدني في الدول الأعضاء بإطار للعمل المشترك ووضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول العربية قصد تنمية وتأمين سلامته، والنهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني ووضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد وأيضا العمل على تنمية وتطوير الطيران المدني العربي بشكل يستجيب لحاجيات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم.

وبهذه المناسبة نظمت المنظمة العربية للطيران المدني، عبر تقنية الاتصال المرئي، ندوة دولية بعنوان تحت عنوان "إنجازات وتحديات"، بمشاركة أصحاب رؤساء سلط الطيران في الدول الأعضاء وخبراء ومختصين بارزين في عالم الطيران، لتسليط الضوء على اشكاليات النقل الجوي في العالم وافاقه، من خلال مداخلات متخصصين في عالم الطيران. خاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها صناعة النقل الجوي أسوء الأزمات التي عصفت بالقطاع وخيمت بظلالها على مكوناته أجمع.

كما تم بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي إقرار يوم 7 فبراير الذي يتوافق مع ذكرى تأسيس المنظمة "يوما عربيا للطيران" رسميا، والهدف من "اليوم العربي للطيران" هو المساعدة على إذكاء وتعزيز الوعي العربي بأهمية الطيران المدني الدولي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول والدور المتميِّز الذي يلعبه لمساعدة الدول على التعاون وإقامة شبكة عبور سريعة في جميع أنحاء العالم خدمةً لمصالح البشرية جمعاء.