جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية ترصد محاولة جديدة للاستيلاء على أرض المستشفى

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أحمد جودة - القاهرة - رصدت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، محاولة جديدة للإستيلاء على أرض المستشفى، وقالت ان الأشد إستنكارًا أن إدارتي المستشفى وأمانة الصحة النفسية والمنوط بهما الحفاظ على المستشفى وتطوريرها، تكونا هما الضالعتين في إهدار أراضي المستشفى، حيث تقوم إدارتي مستشفى العباسية للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية بإجراءات تأجير مساحة 7500 متر مربع من أرض المستشفى لإقامة محلات وتوكيلات تجارية تكون واجهتها شارع إمتداد رمسيس بطول 300 متر.

وأضافت الجبهة خلال بيان ان ذلك يعد إنتهاكًا صريحًا لحقوق المرضى والدستور المصري الذي الزم الدولة في المادة 18 منه "بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب والعمل على رفع كفاءتها وإنتشارها الجغرافي العادل".

كما استنكرت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، أسلوب التضليل للعاملين بقطاع الصحة النفسية بإيهامهم أن موارد تلك المشروعات الغير قانونية سوف تؤول لتحسين دخولهم،فقد حدد القانون ولائحة المستشفيات 239 لسنة 1997 موارد صندوق تحسين الخدمة ولم تتيح للإدارة ضخ أية موارد بتأجير أراضي المستشفى أو إقامة مشروعات تجارية خارج خدمات المرضى والعاملين.

وسعيًا من جبهة الدفاع لإستيضاح الحقائق قامت بالتواصل مع إدارة المستشفى والأمانة العامة للصحة النفسية وطرحت عليها تلك المعلومات التي تأكدت منها الجبهة بالمستندات، إلا أن كلا الإدارتين إمتنعتا عن الرد.

واشار البيان، إيمانًا من جبهة الدفاع بمرجعية ملكية مستشفى العباسية للصحة النفسية للشعب فضلًا عن كونها أثر تاريخي وأحد قلاع الطب النفسي في العالم،فإنها تضع الحقائق أمام الرأي العام.

وطالبت الجبهة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ومجلس النواب سرعة التحرك لوقف هذه المحاولة بتأجير أراضي المستشفى لجهات غير صحية في مشروعات تجارية، كما أكدت جبهة الدفاع عن المستشفى أنها ستتخذ كل الوسائل والطرق المشروعة لوقف هذا الإنتهاك لحقوق المرضى، ولن تكل من المطالبة والسعي جاهدًا لتطوير المستشفى والخدمات المقدمة.