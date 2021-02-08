نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ذروة الموجة الثانية والفئات المستبعدة من اللقاح".. أبرز تصريحات مستشار الرئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلي لدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عدة تصريحات هامة بشأن اخر مستجدات فيروس كورونا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية:

ذروة الموجة الثانية:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مصر تخطت فترة ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث أن مصر حاليا في مرحلة انخفاض حالات الإصابة.

رصد حالات الإصابة علي مستوي الحالات:

أكد "تاج الدين"، أن انخفاض حالات الإصابة مرصود سواء على مستوى الحالات التي تعلن رسميا هو خارج هذا الإطار، ولكن مازال هناك حالات تصاب ويدخلوا المستشفيات، مشددا على استمرار الاجراءات الاحترازية.

جميع اللقاحات تؤدي نفس الغرض

أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن كل اللقاحات التي تم طرحها تؤدي نفس الغرض، حيث تساعد في تكوين أجسام مناعية بالجسم وتحد من حدة الإصابة إذا تعرض الشخص للعدوى.

لم يجاز حصول المرأة الحامل على لقاح كورونا:

أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الي أن فترة الحمل هى فترة فيسولوجية تشهد صحة المرأة فيها تغيرات تؤثر على الحالة العامة والجهاز المناعي لها، منوها بأنه حتى الآن لم يجاز حصول المرأة الحامل على لقاح كورونا.

وأضاف أن السيدات الحوامل يجب أن يكونوا حريصين بشدة حتى لا يصابوا بغدوى فيروس كورونا، ويدخلوا في مضاعفات خطيرة.

إصابة الشخص بالفيروس مرتين:

لفت "تاج الدين " الى أنه يمكن أن يصاب شخص بفيروس كورونا وبعد شفائه تتكرر الإصابة مرة أخرى بعد انتهاء فترة المناعة التي تكونت جراء الإصابة الأولى والتي تستمر لمدة تصل إلى 6 شهور تقريبا، منوها بأنه يمكن أن يحصل شخص على لقاح كورونا ويصاب بالفيروس ولكن تكون حدة الإصابة أقل.

السيسي يوفر الأموال اللازمة لشراء لقاح كورونا

صرح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، بإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطى أولية كبيرة لمواجهة فيروس كورونا، ووفر الأموال اللازمة لشراء لقاح كورونا للمصريين، قائلًا: " صحة المصريين أهم من أي شيء".

الكمية المنتجة محدودة:

وأوضح مستشار الرئيس، أن مصر تعاقدت مع الشركات المنتجة للقاح كورونا لتوفير أكبر كمية منتجة للقاحات، ومشكلة توفير لقاح كورونا تتمثل في أن الكمية المنتجة محدودة، ولا تكفي الطلب العالمي.

واضاف أن الدول المنتجة للقاح أسترازينكا استحوذت على الكمية الأكبر من هذا اللقاح، لافتَا إلى أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة توفير اللقاح لكافة الدول بشكل عادل.

عرض واحد يستمر حتي بعد الشفاء

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن بعض الحالات تشعر بإرهاق شديد بعد التماثل للشفاء، وهذا قد يرجع إلى القلق الشديد نتيجة التعب الشديد أثناء الإصابة.

15% من الحالات تفقد حاسة الشم والتذوق:

فيما أكد "تاج الدين" أن 15% من الحالات تفقد حاسة الشم والتذوق عند الإصابة بفيروس كورونا، وبعد التماثل للشفاء ترجع حاسة الشم والتذوق خلال عدة أيام، وقد تمتد في بعض الحالات إلى عدة شهور.

لقاح كورونا اقل من المستهدف:

لفت الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، الي أن الدولة المصرية بدأت في مواجهة فيروس كورونا بقوة قبل وصول الوباء، والرئيس السيسي وجه بدعم المؤسسات الطبية وتوفير كافة المستلزمات الوقائية والرعاية، وعندما بدأ العالم في إنتاج لقاحات كان هناك توجيه لكيفية التعامل مع اللقاح المتاح خاصة أن الإنتاج العالمي لا يغطي بلد المنشأ والمتاح أقل من المستهدف أو الذي كان معلن عنه.

و أضاف أن مصر تواصلت في أكثر من اتجاه مع المؤسسة العالمية التي تشرف وتتابع في اللقاحات جافي، كما قامت بالتواصل مع الشركات المنتجة مباشرة سواء في الصين أو المملكة المتحدة لتوفير اللقاحات للشرائح المستهدفة من المجتمع المصري وفي مقدمتها الكوادر الطبية في مستشفيات العزل.

الفئات المستبعدة من لقاح تقدر بملايين:

قال تاج الدين، إن الأبحاث العلمية تحدثت بأن لقاح كورونا لا يعطي لأقل من 18 عاما، وعدد هذه الفئة في هذه مصر يقدر بعدة ملايين، كما ان السيدات الحوامل ممنوعة من أخذ هذا اللقاح، وهذا يقدر بمليون أو مليون ونصف امرأة.

الفئات المستهدفة:

اما عن الفئات المستهدفة أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية أن الاولية في أخذ اللقاح هي للفئات الطبية، ثم أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض السكر والقلب والأمراض المناعية ثم كبار السن الذي يتجاوز عمرهم الـ60 عامًا، وهؤلاء سيتم تطعيمهم بشكل تدريجي.

لقاح كورونا بالمجان:

وأضاف تاج الدين أن تطعيم فيروس كورونا سيكون مجانًا للفئات الغير قادرة على شراء، لافتَا إلى أن المشكلة في توفير اللقاح تتمثل في أن الكمية المنتجة من اللقاح محدودة.

