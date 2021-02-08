رئيس مجلس النواب يطالب النواب بالالتزام بالمدة المحددة للحديث وعدم الإطالة

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أحمد جودة - القاهرة - طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، أعضاء المجلس الالتزام بالمدة المحددة للكلمة خلال الجلسات وعدم الإطالة فيها، خاصةً بعد وصول الفكرة بما يتيح الفرصة أمام أخرين فى الحديث.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لإلقاء بيان الوزارة عن موقفها بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، ووجه رئيس المجلس حديثه للنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هذا كثير، لن اسمح بالإطالة، الافكار وصلت"، داعيا أعضاء المجلس لإتاحة الفرصة لبعضهم البعض فى الكلمات.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين