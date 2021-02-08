نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: استخراج 770 شهادة قياس مستوى المهارة و732 مزاولة الحرفة ببني سويف في المقال التالي
تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال يناير الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 509 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات ، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة ، كما تم التفتيش على 123 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 31 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.
وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 4 منحة مولود بمبلغ 8 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه ، و 3 منح لعمليات جراحية بمبلغ 15 ألف جنيه ، فضلاً عن صرف منح دورية لـ 1074 عاملا ً من المسجلين بالإدارة بإجمالى 537 ألف جنيه.