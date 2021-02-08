صور.. تحصين 155 ألف رأس ماشية فى الإسكندرية ضد الحمى القلاعية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، إن الحملة تستهدف تحصين 155 ألف رأس من الماشية "جاموس – أبقار – أغنام – ماعز".

وأضاف شباط، فى بيان له، اليوم الاثنين، أن الحملة تتضمن إدارات "أبيس، العامرية، برج العرب، المنشية البحرية، المكس"، على مدار 45 يوما.

ولفت إلى أن 10 لجان تحصين سوف تجوب أنحاء وربوع المحافظة يوميا، وذلك للوصول إلى مربى الماشية، مؤكدا على جاهزية فرق التحصين والترقيم والتسجيل بجميع الإدارات البيطرية المختلفة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، على ضرورة تعاون المربين مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع وحصول تغطية عالية لكافة الحيوانات، لحمايتها من تلك الأمراض الخطيرة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة انتاجياتها.