صور.. وزير التموين يفتتح تطوير مطحن بوهلر وصومعة نفرتيتى بالمنيا

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وأسامة القاضى محافظة المنيا، اليوم الإثنين، أعمال إعادة تأهيل مجمع مطاحن المنيا، إذ يضم تطوير مطحن بوهلر بشركة مطاحن مصر الوسطى بمدينة المنيا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويعمل المطحن بنظام السلندرات بسعة 350 طنا بعد أن كانت 250 طنا.





كما افتتح وزير التموين والمحافظ تأهيل صومعة نفرتيتى، بشركة مطاحن مصر الوسطى، وذلك ضمن جولة الوزير بمحافظة المنيا.

وتابع الوزير خلال جولته الشركة المصرية لتجارة الجملة والتى تضم هايبر لتوزيع السلع الغذائية والتموينية على المواطنين، إذ اطمئن على موقف المخزون الاستراتيجى، كما تابع مركز جملة المنيا 2 والذى يضم السلع التموينية لعدد من مكاتب التموين، واستمع الوزير خلال الجولة لعدد من مشاكل وطلبات المواطنين، موجها بفحصها والعمل على حلها.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس محمد الجبالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن مصر الوسطى، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة، وقيادات وزارة التموين.

وأكد محافظ المنيا أن جولة وزير التموين بالمحافظة ستتضمن افتتاح 3 مراكز خدمة مطورة بمراكز سمالوط وبنى مزار ومطاى، ضمن 16 مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة، وضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.

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