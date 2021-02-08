البابا تواضروس يفتتح غرفة التنمية الحسية بمركز قم وأمشى لذوى القدرات الخاصة

جدة - نرمين السيد - افتتح البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، اليوم الإثنين، غرفة "للتنمية الحسية للأطفال"، بمركز قم وأمشى لذوى القدرات الخاصة.





وقالت الكنيسة فى بيان اليوم، إن تلك الخطوة جاءت من منطلق حرص مركز "قم وأمشى" لذوى القدرات الخاصة والتابع لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، على تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية، وبأسس علمية وتكنولوجية متقدمة، وسعيه الدائم لمواكبة التطور فى جميع النظم العلاجية المقدمة للأطفال ذوى القدرات الخاصة وخاصة لأطفال طيف التوحد، حيث إن النظم العلاجية لهم تحتاج إلى برامج تكاملية تعتنى بجميع المجالات التى نحتاجها لتنمية مهارات الطفل وتمكينة من الاندماج فى المجتمع.

وأكدت الكنيسة فى بيانها أن إنشاء (غرفة للتنمية الحسية)، تم بأدوات وأجهزة مختلفة تساعد على تحسين مستوى الانتباه والإدراك والحركة لدى الأطفال، وتقدم لهم أكثر من طريقة مختلفة من التواصل البصرى والإدراكى وتنمية المهارات الحسية لهم، بما يسمى بالتكامل الحسى، وهو ما يسهم فى تنفيذ برامج عمل متكاملة مع الأطفال، بالإضافة إلى احتياجاتهم الأخرى من التدريبات للتخاطب، أو تنمية المهارات، والرعاية الذاتية، والمهارات الحياتية والسلوكية.

وأوضحت الكنيسة أن الغرفة الحسية بما تمثله من خدمة متقدمة، تقدم إلى المجتمع ككل، لتسهم فى خدمة الأطفال الذين يحتاجون لرعاية خاصة، ويسعى البرنامج للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.